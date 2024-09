Kalitta Motorsports konstruiert und fertigt Rennwagen für sein Team, das bereits mehrfach an den Drag-Race-Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Das Team arbeitet seit 2015 mit Autodesk zusammen, und während der DeWalt NHRA Carolina Nationals am zMax Dragway in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina war Autodesk der Hauptsponsor für den 11.000 PS starken Top-Fuel-Dragster von Shawn Langdon. Bis heute wurden mehr als 1.000 anspruchsvolle Bauteile mithilfe von Autodesk-Lösungen in den CNC- und Karosseriewerkstätten von Kalitta Motorsports konstruiert und gefertigt. Dank der Technologie von Autodesk konnte Kalitta die Zeit für Konstruktion und Fertigung reduzieren, Ressourcen einsparen und den Betrieb insgesamt optimieren.