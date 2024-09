HAMBURGER HOCHBAHN & OBERMEYER

OBERMEYER und die Hamburger Hochbahn setzen für das Projekt zudem auf die Zusammenarbeit in einem Common Data Environment (CDE). Dadurch arbeiteten alle Beteiligten an einem Modell, sicher gelagert in einer Cloud. Am immer aktualisierten Modell entstehen weniger Missverständnisse, es müssen keine neuen riesigen Dateien hin und her geschickt werden und veraltete Datenstände gehören der Vergangenheit an. Das beschleunigt die Planungszeit und fördert den fehlerfreien Datenaustausch. Generell wird die Design- und Projektkomplexität besser gemanagt – so werden Fehler und Rework drastisch reduziert.