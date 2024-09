Die HABAU Group ist einer der größten Generalunternehmer in der DACH-Region und bietet eine Vielzahl von Bauleistungen aus einer Hand. Von Hoch- und Tiefbau über Fertigteilbau, Pipelinebau, Tunnelbau bis hin zu Stahl- und Anlagenbau. Mit 5.500 Mitarbeitern betreut HABAU eine jährliche Bauleistung von über 1,6 Milliarden Euro. Das 1913 gegründete Unternehmen ist derzeit in 20 Ländern aktiv und betreibt 18 Konzernunternehmen mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten, darunter die HABAU Deutschland GmbH in Thüringen. Die Konzernzentrale befindet sich im österreichischen Perg bei Linz. Im modellbasierten Planen zählt die HABAU Group zu den Vorreitern und wendet die BIM Methode inzwischen in vielen Projekten an.