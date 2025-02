New Tales from the Borderlands ist jedoch nicht nur aufgrund von Figuren und Geschichten bemerkenswert, sondern auch aufgrund des Spielablaufs. Anders als in herkömmlichen Spielen, bei denen die Spieler eine festgelegte Abfolge von Ereignissen von Anfang bis Ende durchlaufen, bestimmen die Spieler in New Tales from the Borderlands, welche Entscheidungen die Figuren treffen und folglich, welches Schicksal auf sie wartet.

Laut Gearbox kann jede Entscheidung der Spieler beeinflussen, wie sich die Geschichte entfaltet – oft auf unerwartete Weise, mit tiefschürfenden, immersiven Szenen, Mini-Spielen und Sequenzen mit kompletter Bewegungsfreiheit. Da die Spieler selbst die Entscheidungen treffen und so Figuren, Umgebung und Ereignisse des Spiels prägen, werden sie in New Tales from the Borderlands zu Schöpfern.

Aber wie erging es den eigentlichen Spieleentwicklern, den 3D-Künstlern und Animatoren, die dieses Abenteuer zum Leben erweckt haben? Um ein derart interaktives Spiel zu schaffen, mussten sie eine große Menge qualitativ hochwertiger Inhalte produzieren. Und um der Nachfrage nach einem neuen Titel der Borderlands-Serie nachzukommen, musste dieser sehr schnell produziert werden. Das Team der 15 Animatoren hatte nur zwei Jahre Zeit, um 12 Stunden filmisches Gameplay zu produzieren, so Marion Guignolle, Lead Technical Design Animator des Gearbox-Studios in Québec.

„In der Regel dauert es drei bis vier Jahre, drei Stunden Material zu erstellen“, sagt Guignolle, die auch eine Erklärung für das hohe Produktionstempo ihres Teams hat: Automatisierung.