Gammon ist bekannt für seine komplexen, fachübergreifenden Projekte in Hongkong und Südostasien und hat seine umfangreiche Erfahrung, Ressourcen und Innovation in das AMC-Projekt eingebracht. Das Team setzte während des gesamten Projektlebenszyklus BIM (Englisch) ein, um die durch die Construction 2.0-Initiative eingeführten Neuerungen in der Branche widerzuspiegeln. Eine wichtige Strategie war von Anfang an die Entwicklung von 3D-BIM-Modellen mithilfe von Revit und Navisworks, um einen digitalen Zwilling (Englisch) zu erstellen.

„Wir haben den digitalen Zwilling während unserer Workshops verwendet, sodass alle Beteiligten – Ingenieure, Arbeiter und Bauleiter – die Arbeiten simulieren können, bevor sie ausgeführt werden“, sagt Sammy Lai, Director bei Gammon Construction. „Sie können sich mit den Verfahren vertraut machen, eine Arbeitssequenz entwerfen und über den Arbeitsablauf entscheiden.“ Außerdem verwendete das Unternehmen den digitalen Zwilling, um Sicherheits- und Konstruktionsprobleme mithilfe von Kollisionserkennung und Baubarkeitsanalyse zu erkennen. „Wenn wir gut koordinieren und es gleich beim ersten Mal richtig machen, können wir die Qualität verbessern“, sagt er.