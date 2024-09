Das Team von DSA setzte BIM-Technologien (Englisch) ein, um innerhalb des Budgets realisierbare Lösungen zu entwickeln, bei denen verschiedene Systemvarianten für die einzelnen Hauptkategorien der Baumaterialien untersucht wurden: Struktur, Hülle, Verkleidung, haustechnische, elektrotechnische und informationstechnische Anlagen sowie landschaftliche und biophile Elemente.

3D-Modelle dienten als zentrale gemeinsame Datenumgebung, die das Team miteinander verbindet und so die Zusammenarbeit und Versionierung in der Cloud ermöglicht. „Revit ist das Arbeitspferd des Projekts. Alles andere ist entweder ein Plug-in oder eine Ergänzung dazu“, sagt Cameron Turvey, Associate Architect bei DSA. „Bei diesem Projekt geht es darum, die Verpixelung in handfeste Bauunterlagen umzusetzen. Wir haben Revit genutzt, um das Projekt zu entfalten und dann in die Breite zu gehen. Dabei haben wir verschiedene Möglichkeiten gefunden, dies mit 3D-Ansichten, abgeflachten Ansichten und Überlagerungsansichten darzustellen.“