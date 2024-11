Bei der Umstellung der Planungsprozesse auf Building Information Modeling stießen die vorhandenen Serverstrukturen bei Carpus+Partner an ihre Grenzen. Im Jahr 2020 wurden die Experten von Formitas damit beauftragt, die Umstellung auf eine Cloudlösung zu evaluieren. Ausgangspunkt war zunächst der Wunsch, den Zugriff auf Daten in höherer Geschwindigkeit zu ermöglichen. Formitas analysierte die Aufwände für den bisher genutzten Serverpark und stellte sie der Simulation einer Cloudlösung gegenüber.

Zunächst wurden an unterschiedlichen Standorten standardisierte Testszenarien miteinander verglichen. Ziel war die Bewertung der Effekte eines Umstiegs auf die cloudbasierte Arbeitsumgebung BIM Collaborate Pro (damals noch BIM 360 genannt). Neben dem Performancevergleich „Server versus Cloud“ wurde untersucht, ob BIM Collaborate Pro eventuell Einschränkungen mit sich bringt und ob es beim Einsatz noch Optimierungspotenziale gibt.

Das Ergebnis des Vergleichs war eindeutig: Die Investition in die Cloudlösung BIM Collaborate Pro amortisierte sich allein schon durch die kürzeren Datenübertragungszeiten. Dazu kamen weitere Vorteile wie die einfachere Datenübergabe und die höhere Flexibilität durch den ortsunabhängigen Zugriff. Nicht zuletzt spielte auch der „demokratische Faktor" eine Rolle: Mit BIM Collaborate Pro war die Anbindung aller Mitarbeiter an die zentralen Datenmodelle gewährleistet. Ob in den Carpus+Partner-Niederlassungen in München oder Frankfurt, im Homeoffice in Aachen oder auf der Baustelle. Gerade dieser Vorteil wurde in der Corona-Zeit überdeutlich. Dirk Meinecke, Head of Business Success bei Formitas, fasst seine Erfahrungen so zusammen: „Am Freitag fiel der Lockdown-Beschluss der Regierung und am Montag saßen die Mitarbeiter im Homeoffice – ohne, dass ein Projekttiming verschoben werden musste.“

Der flächendeckende Einsatz von BIM Collaborate Pro erfolgte bei Carpus+Partner im Jahr 2021. Seitdem wird jedes BIM-Projekt von Anfang bis Ende cloudbasiert geplant. So auch beim technisch anspruchsvollen Neubau für einen großen, international operierenden Kunden.