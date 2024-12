Die Optimierung von Prozessen ist in allen Planungsbüros ein Dauerthema. ATP architekten ingenieure mit Headquarter in Innsbruck entschied sich für eine disziplinübergreifende Gesamtlösung, um für das BIM-Zeitalter gewappnet zu sein. Nach einer zwölfmonatigen Pilotphase wurde 2013 in einem großflächigen Rollout jeder Arbeitsplatz mit der BIM-Lösung Revit ausgerüstet. Mit Hilfe von standardisierten Templates ist es zudem gelungen, die Komplexität der Prozesse zu reduzieren und die Zusammenarbeit der Gewerke effektiver zu gestalten. Als integraler Planer kann ATP die Vorteile der Digitalisierung in Hinblick auf Qualität, Kosten und Termine jetzt voll ausschöpfen.

Im Überblick