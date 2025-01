Höhere Fabrikleistung dank verbesserter Bedarfsplanung

Was sagen mehr als 400 Fertigungs- und Produktionsingenieure und Facility Manager aus der ganzen Welt dazu, wie man die Fabrikleistung verbessern kann? Im Frühjahr 2024 hat ABI Research eine Umfrage durchgeführt, um die größten Herausforderungen zu ermitteln, mit denen Ingenieure in den Umgebungen der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie konfrontiert sind, und um herauszufinden, wie Softwareanwendungen zu einer Lösung beitragen können. Laden Sie den Bericht herunter, um zu erfahren, worauf sich Ihre Branchenkollegen konzentrieren, um die Produktivität zu verbessern und die Effizienz der Betriebsabläufe in der Fabrik zu steigern.