Dieser Leitfaden richtet sich an Anwender, die sich neu mit dem Thema ISO 19650 beschäftigen und eine Anleitung zur Umsetzung in ihren Projekten wünschen. In dieser Publikation werden wir die ISO-Normenreihe 19650 und ihre Anwendung auf Building Information Modeling (BIM) sowie die gemeinsame Datenumgebung (Common Data Enviroment, CDE) betrachten. Wir gehen der Frage nach, wie Autodesk-Tools Ihr Unternehmen bei der Einführung von Normen unterstützen können.