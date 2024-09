Der Bericht State of Design & Make präsentiert die Ergebnisse einer jährlich weltweit durchgeführten Studie für Führungskräfte in Branchen, in denen Orte, Objekte und Erlebnisse geplant und gefertigt werden. Der Bericht benennt die wichtigsten Fragestellungen, die die heutige Geschäftswelt prägen, und hilft Führungskräften, fundierte, strategische Entscheidungen über Prioritäten und gezielte Investitionen in die Zukunft zu treffen.



Diese Studie legt den Schwerpunktunter anderem auf folgende Themen: die Betrachtung der Branchen in der Makrosicht, die Frage, wie Unternehmen in einer unberechenbaren Wirtschaftslage resilient und relevant bleiben können, die Anwerbung, Weiterbildung und Bindung von qualifizierten Fachkräften sowie die Erreichung nachhaltiger Ergebnisse.