Autodesk Education

Dieses Angebot ist für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen in den USA und Großbritannien sowie an höheren Schulen in den USA, Großbritannien, Indien, Deutschland und Japan verfügbar, die Maschinenbau, Fertigung oder CNC unterrichten. Anfragen unterliegen dem Angebot und dem Ermessen von Autodesk. Die Schulung wird von einem Autodesk-Schulungspartner durchgeführt.