Transformation von Verkehrsinfrastruktur durch digitale Projektabwicklung

Erfahren Sie, wie nützlich die Implementierung von digitalen Arbeitsabläufen ist und welche Vorteile Autodesk Ihnen dabei bietet.

Planen und Durchführen von mehr Verkehrsprojekten mit fortschrittlichen digitalen Werkzeugen

Verkehrsnetze sind das Rückgrat unserer Gesellschaft: Sie verbinden Menschen, Güter und Wirtschaftsräume auf der ganzen Welt. Angesichts einer beispiellosen Nachfrage und einem Investitionsvolumen, das sich Prognosen zufolge noch 2025 auf 3,5 Billionen US-Dollar belaufen soll, müssen Tiefbauunternehmen jetzt intelligenter, schneller und nachhaltiger bauen als je zuvor.

In unserem neuen E-Book Transform Transportation Infrastructure with Digital Project Delivery erfahren Sie, wie Sie mithilfe eines digitalen Ansatzes: 

- die Herausforderungen einer alternden Infrastruktur bewältigen
- mit vernetzter, cloudbasierter Zusammenarbeit von mehr Effizienz profitieren
- standardisierte Prozesse implementieren, die Qualität und Konsistenz gewährleisten
- nachhaltige Ergebnisse mit KI und fortschrittlichen digitalen Tools erzielen

Machen Sie sich bereit für die Verkehrsinfrastruktur der Zukunft. Laden Sie das E-Book herunter, um mehr zu erfahren.

Software für resiliente Verkehrsinfrastrukturprojekte

Civil 3D

Tiefbauplanung und Konstruktionsdokumentation

Produktinformationen
Architecture, Engineering & Construction Collection

Leistungsstarke BIM- und CAD-Werkzeuge für Planer, Ingenieure und Bauunternehmer, darunter Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma und mehr

Produktdetails
BIM Collaborate Pro

Cloudbasierte Software für gemeinsame Entwurfserstellung, Zusammenarbeit und Koordination bei der Planung, Konstruktion und Ausführung von Entwürfen für Architektur-, Ingenieurs- und Konstruktionsteams. „Pro“ beinhaltet die Möglichkeit, jederzeit und überall in Revit, Civil 3D und AutoCAD Plant 3D in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Produktdetails

