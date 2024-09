* Autodesk gab eine Studie in Auftrag, in der die Produktivität und der wirtschaftliche Nutzen von AutoCAD und AutoCAD LT bei der Ausführung diverser Aufgaben untersucht wurde: vom Erstellen von Geometrien über das Erstellen von Plänen und Ansichten bis hin zur Extrahierung von Objektdaten und zur Anwendung und Überwachung von CAD-Standards. Wie bei allen Performance-Tests können die Ergebnisse je nach Computer, Betriebssystem, Filter und sogar Ausgangsmaterial voneinander abweichen. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die Tests so fair und objektiv wie möglich zu gestalten, können Ihre eigenen Ergebnisse unter Umständen etwas anders ausfallen. Produktinformationen und -spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Autodesk stellt diese Informationen in der vorliegenden Form bereit, ohne Garantien irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend.