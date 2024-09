Investujeme do pracovní síly budoucnosti. Naše hodnocení dovedností v roce 2020 nám pomohlo porozumět nedostatkům v technických i jemných dovednostech. Díky němu víme, co musíme dělat, aby si zaměstnanci osvojili vše, co potřebují ke kariérnímu růstu ve společnosti Autodesk.