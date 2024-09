Die Produktivitätsdaten basieren auf mehreren von Autodesk in Auftrag gegebenen und von einem externen Beratungsunternehmen durchgeführten Studien. In sieben Studien wurde die Basisversion von AutoCAD mit den in AutoCAD enthaltenen spezialisierten Toolsets verglichen. Hierbei ging es um die Ausführung von Aufgaben, die erfahrene AutoCAD-Benutzer gewöhnlich erledigen. Wie bei allen Performance-Tests können die Ergebnisse je nach Computer, Betriebssystem, Filter und sogar Ausgangsmaterial voneinander abweichen. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die Tests so fair und objektiv wie möglich zu gestalten, können Ihre eigenen Ergebnisse unter Umständen etwas anders ausfallen. Produktinformationen und -spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Autodesk stellt diese Informationen in der vorliegenden Form bereit, ohne Garantien irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend.