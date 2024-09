Das Team für Lizenzkonformität setzt die Nutzungsbedingungen von Autodesk durch und hilft Kunden bei der Behebung von Problemen mit der Installation und Nutzung von Software. Wir möchten unsere Kunden in die Lage versetzen, ihre Software optimal zu nutzen und Probleme im Zusammenhang mit der Lizenzkonformität zu vermeiden. Aus diesem Grund kann Ihr Unternehmen für ein Audit ausgewählt werden, das auch als Softwarelizenzprüfung bezeichnet wird.



Es kann potenziell jeder Kunde im Besitz eines Autodesk-Produkts überprüft werden; Ihre Auswahl bedeutet nicht, dass Ihr Unternehmen im Verdacht von Lizenzverstößen steht. Wenn Sie ausgewählt werden, erhalten Sie eine E-Mail oder einen Brief, in dem das Verfahren erläutert wird.