Le nouveau guide Autodesk Training Evaluation System Training Participant User Guide (site Web É.-U.) est disponible pour les partenaires d’apprentissage et leurs clients. Consultez-le pour découvrir comment vous inscrire à une formation, obtenir un certificat ou répondre à une enquête sur un cours.
Les étudiants et les participants à la formation qui suivent un cours avec un partenaire d’apprentissage Autodesk (ALP) peuvent accéder à leurs vidéos d’instructions TES ici. Découvrez comment créer un compte, vous inscrire à un cours, répondre à une enquête après un cours ou récupérer un mot de passe oublié.
Découvrez comment enregistrer votre compte dans le système d’évaluation de la formation (TES) Autodesk et comment commencer. Cette vidéo s’adresse aux nouveaux participants à la formation qui n’ont pas encore de compte TES ni d’ID Autodesk.
Découvrez comment créer un identifiant Autodesk Account et l’utiliser pour vous connecter au système d’évaluation de la formation Autodesk. Ce processus s’adresse aux participants à la formation qui ont déjà un compte TES, mais qui n’ont pas encore d’identifiant de compte
Découvrez comment créer un compte dans le système d’évaluation de la formation Autodesk. Ce processus s’adresse aux participants à la formation qui ont déjà un identifiant de compte, mais qui n’ont pas encore de compte TES.
Découvrez comment récupérer un nom d’utilisateur ou un mot de passe oubliés dans le système d’évaluation de la formation Autodesk.
Découvrez comment trouver un cours au moyen de votre identifiant de cours et comment vous y inscrire.
Découvrez comment répondre à une enquête d’évaluation de cours et obtenir un lien pour télécharger votre certificat de fin de cours dans le système d’évaluation de la formation Autodesk.
Découvrez comment supprimer votre compte du système d’évaluation de la formation Autodesk. Veuillez noter que ce processus supprimera également votre identifiant Autodesk Account.