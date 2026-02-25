Partenaires d’apprentissage Autodesk

Guide de l’utilisateur et tutoriels vidéo du système d’évaluation de la formation (TES) et de la base de données des partenaires pour les étudiants et les participants à la formation

Vidéos d’instructions sur le système d’évaluation de la formation

Le nouveau guide Autodesk Training Evaluation System Training Participant User Guide (site Web É.-U.) est disponible pour les partenaires d’apprentissage et leurs clients. Consultez-le pour découvrir comment vous inscrire à une formation, obtenir un certificat ou répondre à une enquête sur un cours.

Étudiants - Participants

Les étudiants et les participants à la formation qui suivent un cours avec un partenaire d’apprentissage Autodesk (ALP) peuvent accéder à leurs vidéos d’instructions TES ici. Découvrez comment créer un compte, vous inscrire à un cours, répondre à une enquête après un cours ou récupérer un mot de passe oublié.

Nouvel étudiant : inscription du participant à la formation (sans compte)

Découvrez comment enregistrer votre compte dans le système d’évaluation de la formation (TES) Autodesk et comment commencer. Cette vidéo s’adresse aux nouveaux participants à la formation qui n’ont pas encore de compte TES ni d’ID Autodesk.



Étudiant existant : inscription du participant à la formation

Découvrez comment créer un identifiant Autodesk Account et l’utiliser pour vous connecter au système d’évaluation de la formation Autodesk. Ce processus s’adresse aux participants à la formation qui ont déjà un compte TES, mais qui n’ont pas encore d’identifiant de compte

 



Nouvel étudiant : inscription du participant à la formation (avec compte)

Découvrez comment créer un compte dans le système d’évaluation de la formation Autodesk. Ce processus s’adresse aux participants à la formation qui ont déjà un identifiant de compte, mais qui n’ont pas encore de compte TES.

 



Comment récupérer un nom d’utilisateur ou un mot de passe oublié

Découvrez comment récupérer un nom d’utilisateur ou un mot de passe oubliés dans le système d’évaluation de la formation Autodesk.

 



S’inscrire à un cours

Découvrez comment trouver un cours au moyen de votre identifiant de cours et comment vous y inscrire.

 



Répondre à une enquête sur le cours

Découvrez comment répondre à une enquête d’évaluation de cours et obtenir un lien pour télécharger votre certificat de fin de cours dans le système d’évaluation de la formation Autodesk.

 



Résilier un compte du système d’évaluation de la formation (TES)

Découvrez comment supprimer votre compte du système d’évaluation de la formation Autodesk. Veuillez noter que ce processus supprimera également votre identifiant Autodesk Account.

 

