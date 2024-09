Une conception de circuits imprimés efficace ne dépend pas seulement de la connexion des composants et des circuits, mais aussi des connexions entre les esprits et une hiérarchie d'approbation. Grâce au logiciel de circuits imprimés d'Autodesk, vous pouvez partager rapidement et facilement vos conceptions avec vos collègues et pairs pour obtenir des commentaires et des conseils, réviser le travail de vos collègues ou vous inspirer des conceptions de circuits imprimés d'autres utilisateurs. Vous pouvez même travailler sur des conceptions de cartes de circuits imprimés avec d'autres utilisateurs simultanément, ce qui accélère le temps de conception et vous permet de bénéficier d'une puissance cérébrale supplémentaire sur la tâche.