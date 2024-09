NUAGE POUR LA FABRICATION AUTODESK FUSION

Le nuage sectoriel de fabrication dans Fusion rassemble les capacités, les données, les personnes et les processus durant tout le cycle de développement de produit.

Bénéficiez de l’automatisation avancée, de fonctionnalités d'IA et de flux de travaux uniformisés en intégrant complètement la CAO, la FAO, l'IAO, la carte de circuit imprimé, la gestion des données (PLM, PDM), la SEM et plus encore!

Grâce au modèle de données Autodesk, le nuage sectoriel Fusion offre une source centrale de données de projet, et ce, pour l'ensemble de l’organisation, y compris la chaîne logistique. Quand tous les utilisateurs ont accès aux mêmes données, on peut éliminer les tâches et processus répétitifs, améliorer la productivité, et échanger en temps réel toute l’information essentielle au développement des produits et aux opérations de l'entreprise.