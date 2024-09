La fabrication de pièces automobiles est le processus de conception, de fabrication et d'usinage de pièces pour un large éventail de véhicules. Cela va des camions et des VUS aux voitures de course de Formule 1 et aux autobus. Les ingénieurs automobiles qui travaillent pour des entreprises importantes, de pièces de rechange et de jeunes pousses sont généralement les professionnels qui effectuent ce processus.



Les ingénieurs automobiles utilisent un véhicule conceptuel initial, créé par les concepteurs automobiles, et déterminent les méthodes de conception et de fabrication de chaque pièce nécessaire pour donner vie à cette pièce. Les équipes d'ingénierie sont chargées de la conception, du prototypage, des tests et de la production de chaque pièce avant l'assemblage du véhicule final.