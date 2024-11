Après de nombreuses années dans ce domaine, Erik Winquist affirme que le processus de rendu de l'entreprise est bien établi et optimisé, de sorte que son équipe peut rendre les choses « absolument, incontestablement réelles ». Au cours des années 2000, les images de synthèse ont permis de « conquérir » des surfaces telles que l'eau (site Web É.-U.), le feu et les cheveux. Maintenant, l'accent est mis sur la façon de rendre la production d'images de synthèse et les effets visuels plus efficaces. « Dans une certaine mesure, c'est la même chose que lorsque vous obtenez un nouveau disque dur et que vous continuez à le remplir », dit-il.

La capture de jeu est l'un des domaines les plus gourmands en données des effets visuels modernes, ce qui en fait un choix naturel pour l'apprentissage automatique. Le Royaume de la planète des singes comporte plus de 1 500 plans d'effets visuels, la plupart contenant des données de capture de jeu. Il n'y a que 38 plans qui ne contiennent aucun effet visuel, ce qui est loin d'être le cas en 2002, lorsque Gollum avait 17 minutes de temps d'écran dans Les deux tours.

À l'aide de l'apprentissage automatique, Wētā FX a développé un solveur d'apprentissage profond facial (SAPF), où les rendus de capture de jeu dirigés par algorithme sont vérifiables par les humains, rejetant ainsi la nature « boîte noire » de la plupart des outils d'apprentissage automatique. Une fois les prises de vue approuvées, les animateurs peuvent transférer les résultats directement vers les outils d'une application de montage ou d'animation. Wētā FX utilise Autodesk Maya comme plateforme pour héberger certains de ses effets visuels et outils d'animation exclusifs.

Les avancées de Wētā FX en matière de technologie d'apprentissage automatique sont réalisées dans le but de permettre à ses artistes d'en faire plus. « Nous voulions nous appuyer sur la même équipe de base que précédemment, mais la création de dialogues parlés sur les visages des singes leur a donné beaucoup plus de travail », explique Erik Winquist. Il ajoute que le SAPF a aidé les animateurs du film Le Royaume de la planète des singes à obtenir une base de référence cohérente pour chaque personnage, qui pouvait être appliquée à plusieurs plans.

Dans un flux de travaux de capture de jeu, tout revient à la nature de l'histoire et au style de production. « Si vous avez un personnage dans quelques dizaines de plans, cela change votre approche parce que la capture de mouvements s'accompagne d'une très grande empreinte. Tout à coup, vous avez 40 membres d'équipe à emmener avec vous », ajoute Erik Winquist. « Si vous n'avez qu'un seul personnage, vous pourriez avoir une empreinte beaucoup plus légère sur le plateau et travailler beaucoup plus efficacement. C'est pourquoi, lorsque nous intervenons, il est important de prendre en compte la technologie qui convient le mieux à une production et à un budget particuliers.

« Nous évaluons les besoins d'un projet particulier et élaborons notre plan en conséquence », poursuit-il. « Nous pouvons apporter un système de capture complet sur un plateau de tournage ou à l'extérieur, ou nous pouvons simplement arriver avec quelques caméras vidéo, placer des marqueurs légèrement différents sur les artistes, dire “Action” et régler tout cela plus tard ».