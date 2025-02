Mettez à profit les connaissances sur l'environnement du projet, ainsi que sur le carbone incorporé et opérationnel, afin de trouver un équilibre entre des éléments comme l'accès au soleil et la superficie vendable. Cela vous donne des options pour explorer des stratégies de conception passive et optimiser la forme du bâtiment.



Des outils alimentés par l'IA, comme Autodesk Forma et Insight, offrent un retour d'information en temps réel et des tableaux de bord pour vous aider à prendre des décisions pendant la phase de conception.