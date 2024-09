Stefania Dimitrov | Sondotécnica

Gerente de BIM e Inovação

Arquiteta e urbanista, doutoranda pela faculdade Mackenzie, com tema de pesquisa BIM. Experiência em gerenciamento de projetos habitacionais de interesse social, urbanização de favelas e planos urbanos. Escreveu o Caderno de Projetos em BIM para a Prefeitura de SP, para orientar as contratações. Além do cargo na Sondotécnica é também Secretária da CEE-134 da ABNT, vice-presidente de arquitetura do SINAENCO-SP e conselheira no BIM Forum.