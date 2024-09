Clebiana Silva | SUPOP

Chefe da Unidade Especial de Projetos, Edificações e Urbanismo

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo – CEUB, Especialista em Planejamento de Cidades – AVM Educacional e Arquiteta e Urbanista – Universidade de Brasília. Possui 22 anos de experiência profissional na área de desenvolvimento de projetos de urbanismo e edificações. Servidora pública da Carreira de Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal desde 2012, atua junto à equipe da SODF desde 2019, onde tem trabalhado com a implantação do BIM no órgão.