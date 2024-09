Mauricio de Araujo | Intertechne

Coordenador BIM e Gestor da equipe de implantação na DUMI

Profissional que há 22 anos atua em obras de grande relevância no cenário nacional e internacional como a UHE Belo Monte e as obras do metrô da linha 6 laranja em São Paulo. Na Intertechne atua na Coordenação da equipe de implantação, modelagem BIM e produção da Diretoria de Unidade de Negócio de Mineração (DUMI). Hoje com foco em melhoria nos processos de Building Information Modeling (BIM) para projetos geotécnicos na mineração, determinando a melhor metodologia de trabalho para atender as expectativas de cada cliente.