Ricardo Bianca de Mello | Autodesk

Executivo de Indústria Sr.

Bacharel, Mestre e Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP, é autor de diversos projetos de edificações, urbanismo e design. Atua na construção civil há cerca de 25 anos e trabalha com BIM desde 2004. Especialista técnico na Autodesk desde 2010, atende às indústrias de arquitetura, engenharia e construção e representa a empresa no BIM Fórum Brasil, na buildingSMART e na Comissão de Estudos Especiais 134 da ABNT, responsável pela normalização do BIM no Brasil.