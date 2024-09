Anna Beatriz Rossi | Bradesco

Coordenadora de Pesquisa & Conceito em Arquitetura e Obras

Arquiteta, Paisagista e Urbanista pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo desde 2008, possui pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade Anhembi Morumbi, e curso técnico em Paisagismo pelo Instituto Brasileiro de Paisagismo. Com mais de 14 anos no Bradesco, já coordenou áreas de Projetos de Arquitetura, e de Inovação no departamento de Patrimônio. Atualmente é Coordenadora de Pesquisa & Conceito em Arquitetura e Obras.