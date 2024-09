De acordo com Butler, a gestão de talentos envolve tanto fazer a coisa certa para os negócios quanto fazer a coisa certa para os funcionários.

Isso é evidente na contínua escassez de trabalhadores no setor de AEC: nos EUA, a construção civil teve uma média de mais de 390.000 vagas de emprego por mês em 2022, que é o nível mais alto já registrado, de acordo com a ABC. Quase um em cada quatro trabalhadores no campo da construção civil tem mais de 55 anos, e as aposentadorias desses trabalhadores terão um impacto contínuo na força de trabalho norte-americana. Em todo o mundo, a Statistics Canada relata que a construção civil tem um recorde de vagas de emprego, e o Office for National Statistics observa uma tendência semelhante no Reino Unido. Níveis de escassez semelhantes são comuns por toda a UE, que também está lutando com altas taxas de inflação, e no Japão, que sofre com a escassez de mão de obra devido ao envelhecimento da população.