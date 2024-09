O Jellyfish continua desenvolvendo sua jornada digital e trabalhando na construção de pontes. O estúdio está em uma excelente posição, graças à sua maturidade digital, para ser líder no campo. Como em tantos setores, a colaboração tornou-se mais acessível por meio da tecnologia, mas ainda há desafios ao longo do caminho. "Trata-se realmente de tirar todos de seus silos", revela Smith. "Digamos que você seja um detentor de propriedade intelectual e eu seja um projetista do Jellyfish e quero criar um modelo 3D. Idealmente, queremos ser capazes de colaborar no mesmo recurso, usando o mesmo armazenamento compartilhado."

Na visão de Smith, a padronização é um elemento essencial para superar esses obstáculos. O setor está migrando para a Universal Scene Description (USD), uma descrição de cenas 3D de código aberto e formato de arquivo para criação de conteúdo e intercâmbio entre ferramentas. "Acredito que as principais prioridades para o setor de mídia e entretenimento no futuro são a padronização de ferramentas e formatos de arquivos e coisas como convenções de nomenclatura, bem como o afastamento de formatos de dados proprietários", explica Smith.

"No futuro, quero que retribuamos a colaboração para o setor e que trabalhemos de maneira colaborativa com empresas como a Autodesk e outras para fazer evoluir as ferramentas que usamos. Todos esses setores têm o mesmo problema, e muitos deles podem ser resolvidos com os mesmos componentes básicos. Trata-se apenas de como você os combina."