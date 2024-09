A Bravida, construtora especializada em instalações elétricas e mecânicas com 100 anos de atuação e sede nos países nórdicos, está em meio a uma grande transformação digital. A empresa conquistou seu maior trabalho de todos os tempos no E4 Stockholm Bypass, um projeto de rodovia avaliado em 3,1 bilhões de euros para conectar o norte e o sul de Estocolmo. O novo complexo viário terá 21 km de extensão, a maior parte em túneis, e a Bravida foi contratada para desenvolver e instalar sistemas de energia, iluminação, AVAC, águas residuais e combate a incêndios. Apenas em um túnel do E4, há 76 transformadores, 20.000 luminárias e 23.000 aspersores.

A Autodesk fez parceria com a Bravida para adotar um fluxo de trabalho completamente digital que proporciona ganhos significativos de produtividade: os recursos de colaboração em nuvem e automação no Revit e no BIM Collaborate Pro resultaram em uma redução de 87% no custo dos serviços. A empresa pode conectar modelos de BIM 3D usando o Autodesk Platform Services (o antigo Forge), que permitirá à empresa fazer uma manutenção preventiva no futuro. Ao adotar a transformação digital como oportunidade de desenvolver novos recursos, as equipes da Bravida estão reimaginando sua estratégia de trabalho.