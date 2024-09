Condutividade hidráulica é a taxa provável de infiltração da água no solo. Tipos de solo impermeáveis, como a argila, apresentam baixo número e solos mais arenosos têm maior taxa de condutividade. Os parâmetros do modelo Green Ampt correspondiam a argila pesada na captação do Reigate, por isso eles os adotaram inicialmente em toda a captação. Eles calcularam um valor de condutividade baixo, em torno de 2 mm/hora.

A verificação com eventos históricos de inundação foi muito importante para que a equipe pudesse estabelecer a confiabilidade do seu modelo. No entanto, os dados de medição para a captação do Reigate eram limitados. Por isso, não foi possível um ajuste preciso com base em eventos históricos de inundação. Na comparação dos resultados do modelo inicial com dados históricos gerais, as áreas esperadas apareciam como modeladas para inundação. No entanto, com 20% de chance de eventos de inundação (probabilidade anual de um em cinco), o modelo mostrou que mais de 30 propriedades seriam inundadas, com mais de 1 m de profundidade. Essa hipótese de inundação grave, extensa e regular foi considerada não realista.

Eles decidiram investigar mais detalhadamente os diferentes tipos de solo na área de captação. Perfurações localizadas encontradas no site da BGS indicavam que a parte sul da região tinha um tipo de solo mais arenoso do que a argila pesada que formava a base da primeira análise de modelagem. Esse dado mudou o valor da condutividade hidráulica de aproximadamente 2 mm/hora (correspondentes à argila pesada) para 128 mm/hora (para argila arenosa).

O modelo atualizado teve bons resultados, e as áreas esperadas foram modeladas para inundação. No entanto, a aplicação de 5% a eventos de precipitação (probabilidade anual de um em 20) não ativou rotas de fluxo significativas historicamente observadas no centro de Reigate.