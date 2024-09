O planejamento do enfrentamento de eventos climáticos extremos é muito mais difícil em ambientes urbanos. Um dos principais desafios deste projeto liderado pela Arcadis foi a modelagem do cenário urbano peculiar de Hong Kong. A cidade tem extensas passarelas, estradas elevadas e encostas íngremes, que criam formas espaciais não capturadas facilmente em planos topográficos ou por imagens de satélite. Além disso, os planos de desenvolvimento da cidade são incrivelmente dinâmicos, com inúmeras obras em execução simultânea. As modelagens digitais de terreno com as quais a equipe trabalhou capturavam escavações profundas de canteiros de obras planejados ou em curso. Se não fossem considerados, esses vazios no modelo poderiam gerar previsões não realistas de inundações.

<>Para vencer tais desafios, a equipe de modelagem precisou ser criativa e usar dados digitais de várias fontes, confirmando seu trabalho em visitas de campo quando necessário. Eles conseguiram reproduzir, na escala da cidade, características urbanas complexas, como meios-fios e limiares de construção para assegurar a confiabilidade das previsões apoiando-se fortemente nas áreas de malha e de nível de malha do InfoWorks ICM (inglês), que se integram perfeitamente à maioria dos formatos GIS.