TVS Design 如何建立數位設計的轉型架構

公司的 Digital Practice Studio 架構包括為每個 TVS Design 專案指定一個核心團隊結構,包括至少一位數位實踐領導者 (DPL)。在最高層級,Digital Practice Studio 結構旨在正式將數位策略構建到所有設計工作流程中,以便數位專業知識得以融入每個專案。 Hodge 說道:「這不僅是為了取得軟體,而是要思索如何加以使用。此外,這不只是建立最佳實踐而已,而是要讓這些實踐發揮最大效用。」

雖然 TVS Digital Project Studio 與 IT 部門各自獨立運作,但這間工作室會與 IT 部門合作開發技術策略並研究新的解決方案和工具。Hodge 和其他 DPL 會監控公司內的「成熟度指數」,確定哪些人和團隊在提升技能方面可能需要協助,例如,透過接受 DPL 的指導,或是加入技術顧問進行臨時培訓。Emilio Hernandez 是 Digital Practice Studio 的運算設計主管,他負責監督其中一些培訓,成為公司對數位轉型趨勢的耳目。例如,利用 Autodesk® 工程建設軟體集® 中的工具,他可引導專案團隊使用 Revit® 建築設計軟體來建立完整模型,以及 Dynamo for Revit 運算 BIM 設計軟體來探索設計並自動執行工作,以及 BIM 360™ Design 建構管理軟體作為專案交付和文書處理的中樞。