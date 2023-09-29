TVS Design 如何建立數位設計的轉型架構

TVS DESIGN
自 1968 年成立以來，TVS Design 這間位於亞特蘭大的建築與室內設計公司設計了如 CNN 中心等著名建築。這家擁有 170 名員工的公司，始終專注在發展能與創新和技術知識相輔相成的設計技能，但在數位時代，這項使命已變得更具迫切性。隨著新穎的數位工具與技術影響建築與設計的實踐，許多公司能夠超越傳統建築流程，像 TVS Design 這樣的公司均需發展流程來跟上實踐的變革。為了加速此變革，數位實踐和設計技術負責人 Michael Hodge 說道：「我們必須建立學習和分享知識的生態系統。我們的目標是整合人員、流程和技術。
雖然公司規模不大，但我們打算成為充分發揮技術能力的領導者。現在有了文書處理中心、新的交付模式和文化變革，我們已經將自己打造成為 21 世紀的公司。」
— Michael Hodge，TVS Design 數位實踐與設計技術部負責人
拉斯維加斯會議中心入口的彩現。影像由 TVS Design 授權使用。
公司的 Digital Practice Studio 架構包括為每個 TVS Design 專案指定一個核心團隊結構，包括至少一位數位實踐領導者 (DPL)。在最高層級，Digital Practice Studio 結構旨在正式將數位策略構建到所有設計工作流程中，以便數位專業知識得以融入每個專案。 Hodge 說道：「這不僅是為了取得軟體，而是要思索如何加以使用。此外，這不只是建立最佳實踐而已，而是要讓這些實踐發揮最大效用。」
雖然 TVS Digital Project Studio 與 IT 部門各自獨立運作，但這間工作室會與 IT 部門合作開發技術策略並研究新的解決方案和工具。Hodge 和其他 DPL 會監控公司內的「成熟度指數」，確定哪些人和團隊在提升技能方面可能需要協助，例如，透過接受 DPL 的指導，或是加入技術顧問進行臨時培訓。Emilio Hernandez 是 Digital Practice Studio 的運算設計主管，他負責監督其中一些培訓，成為公司對數位轉型趨勢的耳目。例如，利用 Autodesk® 工程建設軟體集® 中的工具，他可引導專案團隊使用 Revit® 建築設計軟體來建立完整模型，以及 Dynamo for Revit 運算 BIM 設計軟體來探索設計並自動執行工作，以及 BIM 360™ Design 建構管理軟體作為專案交付和文書處理的中樞。
紐約州法拉盛/皇后區拉瓜地亞住商混合開發專案的彩現。影像由 TVS Design 授權使用。
TVS Design 的拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 擴建專案，是公司首次利用平衡數位設計流程，以新架構進行擴建的專案之一。Hernandez 說道：「我們這時才發現，擁有規模小的團隊仍然可以執行有效的設計流程，我們發現，對於往往需要大量時間的日常工作，可以使用參數式建模流程和運算設計來發揮更大效益，並探索不同的置換方式來瞭解成功的工作。我們發現，對於往往需要大量時間的日常工作，可以使用參數式建模流程和運算設計來發揮更大效益，並探索不同的置換方式來瞭解成功的工作。」
Las Vegas 會議中心擴建工程的竣工影像。影像由 TVS Design 授權使用。
LVCC 設計在許多方面特別適用於 TVS Design 新的數位工作流程。其中包括鋼材「功能區」，有助於以視覺方式連接結構的不同部分。由於許多模型正在大型專案中運作，TVS Design 專案團隊無法在內部和外部順暢地共用模型，這可能會減慢進度。紐約拉瓜迪亞機場附近的住商混用專案設計中包括了一間旅館、住宅和社區空間，成為完整驗收公司數位轉型成果的案例，也檢驗了對製造和裝配設計 (DfMA) 的流程。透過轉換至 BIM 360 統一設計平台來共用 LVCC 專案的多個模型，TVS Design 看到了移轉至雲端的優勢。
Hernandez 說道：「這當然有助於我們更妥善地管理外部承包商和合作夥伴還有內部團隊，」 Hernandez 解釋道：「因為我們事先知道設計會很複雜，所以知道需要在 Revit 中協調模型，我們希望運用數位工具，協調此專案從設計到營造的整個流程。」 面臨的挑戰來自許多方面。為了滿足客戶對活潑且震撼設計的要求，專案包括建築的列柱墩座，以及三棟塔樓之間的大型開放區域。在建立預鑄嵌板並將其與窗戶整合方面，以及最大化旅館空間的單元數方面，都存在了裝配挑戰。
TVS Design 希望能夠不僅是在雲端中管理模型，而拉瓜地亞住商混用專案是其首次從頭到尾負責一切的第一項專案。不只如此，公司還必須加入直接從設計模型連接外牆板裝配的流程。這表示專案團隊和指定的數位領導者需要得到 TVS Design 領導層的支持。Hodge 說道：「我們告訴他們一切都要回歸效率層面，如果我們想協助客戶更好更快地交付設計，並建立營造模型，那麼採用 DfMA 特有定義的數位實踐流程就是實現方式。」 Hodge 及其團隊可以在 BIM 360 平台中建立模型，共用設計選項並取得營造估算費用，即使專案仍在設計階段，也能建立從頭到尾的完整環節，展示數位工具的價值。這可提升設計流程的效率，並在客戶和團隊之間建立更快速的協同合作溝通。Hernandez 說道：「我們為客戶節省了時間，因為設計模型也會成為裝配模型。我們可以與檢查裝配和成本的人員立即溝通，然後將整個 3D 模型傳送到成本估算器。」 TVS Design 所建立的數位架構，正逐步成為所有公司專案的標準作業流程。Hodge 表示，當公司的數位能力成熟時，就可以承接以往僅限大型公司才能處理的工作。Hodge 說道：「雖然公司規模不大，但我們打算成為充分發揮技術能力的領導者。現在有了文書處理中心、新的交付模式和文化變革，我們已經將自己打造成為 21 世紀的公司。」
我們為客戶節省了時間，因為設計模型也會成為裝配模型。我們可以與檢查裝配和成本的人員立即進行溝通，然後將整個 3D 模型傳送至成本估算器。」
—Emilio Hernandez，TVS Design Digital Practice Studio 運算設計主管