Ao associar o Autodesk Construction Cloud e o ArcGIS da ESRI, os proprietários, os operadores e as equipas de Arquitetura, engenharia e construção (AEC) podem utilizar aplicações configuráveis para explorar e colaborar nas informações dos projetos com contexto geoespacial, facilitando a comunicação e melhorando as decisões ao longo do ciclo de vida de um recurso.