Software voor topografische landmeting

Efficiëntie vormt de basis van de AEC Collection-database, waarin meer hulpprogramma's voor topografisch onderzoek beschikbaar zijn. De onderzoeksdatabase bevat alle stuurpunten, bekende richtingen, observatiemetingen, meetlijndefinities, cijfers en standaardafwijkingen die tijdens het onderzoek zijn verzameld. Onderzoeksgegevens kunnen handmatig of automatisch in een tekening worden ingevoegd wanneer de onderzoeksdatabase wordt bijgewerkt of wanneer gegevens in de onderzoeksdatabase worden geïmporteerd. Gegevens kunnen ook tussen tekeningen worden gekoppeld.