*멀티팩 프로그램

본 프로그램은1년 또는 3년 기간의 AutoCAD나 AutoCAD LT신규 서브스크립션을 세(3) 시트 단위로 구매하는 경우, 각 해당 상품의 권장 소비자 가격(SRP)에서 AutoCAD는 최대 15% 그리고 AutoCAD LT는 최대 20% 할인 혜택을 제공합니다 (단, 오토데스크 영업 담당자를 통해 구매 시 최대 21 시트에 한하여(“시트한도”) 할인이 적용되며, 오토데스크 온라인 스토어에서 직접 구매하는 경우 시트 한도는 적용되지 아니합니다.



다른 할인이나 프로모션에서 제공되는 혜택과 본 프로그램의 할인 혜택은 동시에 반영될 수 없으며, 법으로 금지 또는 제한되는 경우에는 혜택이 적용되지 않습니다. 적용 제품은 오토데스크 온라인 스토어에서 구입할 수 있으며, 적용할 수 있는 할인 혜택은 쇼핑 카트에 자동으로 표시됩니다. 서브스크립션 플랜을 구매하면 재고 여부에 따라 연 단위로 고정된 가격에 자동 갱신될 수 있습니다.



상기 제품의 판매는 온라인 스토어에 의해 독립적으로 운영되며, 온라인 스토어는 자유롭게 자체 가격을 결정할 수 있고, 실제 상품 가격은 온라인 운영 및 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

오토데스크는 회사의 자유재량에 따라 언제든지 이유를 불문하고 사전 고지 없이 프로모션 혹은 프로그램의 일부 또는 전체를 취소 및 중단, 또는 수정할 수 있는 권리를 가집니다. 오토데스크 소프트웨어의 가격은 변경될 수 있습니다.



Autodesk, AutoCAD 및 AutoCAD LT는 미국 및/또는 기타 국가에서 Autodesk, Inc. 및/또는 그 자회사 및/또는 계열사의 등록 상표입니다. 다른 모든 브랜드 이름, 제품 이름, 상표는 해당 소유권자의 소유입니다. Autodesk는 언제든지 사전 고지 없이 제공하는 제품과 서비스 및 사양과 가격을 변경할 권리가 있으며, 이 문서에서 발견될 수 있는 오탈자 또는 그래픽 오류에 대해 책임지지 않습니다.



© 2023 Autodesk, Inc. All rights reserved.