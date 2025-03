풍부한 햇살, 자연, 커뮤니티 덕분에 311 Third St.를 방문하는 모든 사람은 311 Third St.가 건강하고 행복하며 성취도가 높은 직장이라는 것을 분명히 알 수 있습니다. 하지만 이 사무실을 고객을 위한 전시장으로 삼기 위해 Lake|Flato는 제3자 인증을 통해 긍정적인 설계 결과를 입증하고 검증해야 했습니다.

이를 위해 Lake|Flato 사무실은 ILFI(International Living Future Institute) 탄소 제로 인증과 IWBI(International WELL Building Institute) WELL 인증을 획득하기 위한 궤도에 올랐습니다. 그리고 2023년 6월에는 B Corporation 인증을 받은 최초의 텍사스 건축회사가 되었습니다. 이 회사는 또한 형평성, 다양성 및 포용성에 대한 의지를 측정하는 ILFI의 Just 프로그램에 참여하고 있습니다.

순환 경제 전략은 Lake|Flato의 목표를 달성하는 데 필수적인 요소였습니다. 중정을 만들기 위해 주차장이었던 곳의 목재 지붕을 조심스럽게 해체했고 자재를 폐기하는 대신 내부 공간(작업장 벽면 및 천장의 장식 요소로)에 재사용했습니다.

섹터는 “대부분의 탄소 배출이 신제품 개발에서 발생하기 때문에 자재 재사용은 매우 중요한 전략입니다.”라고 말합니다. "새 제품을 구입할 필요가 없다면 배출량을 크게 줄일 수 있습니다."

이 회사의 노력의 중심에는 Autodesk Revit에서 만들어진 3D 모델이 있습니다. AIA, LEED AP BD+C 및 프로젝트 수석 건축가인 제이미 사토리(Jamie Sartory)는 "기존 건물을 레이저 스캔하여 3D 포인트 클라우드를 확보했습니다."라고 말합니다. “우리는 포인트 클라우드를 기반으로 모델을 구축하고 전체 설계 및 건축 프로세스에 사용했습니다. 그 모델을 사용하여 우리가 얼마나 많은 목재를 회수할 수 있는지 파악하기 위한 리니어 푸티지를 얻을 수 있었습니다.”

영향력은 크지만 자재 재사용만으로는 건물을 건강하고 지속가능하게 만들 수 없습니다. 입주자와 환경에 최대한의 유익을 제공하는 사무실 환경을 조성하기 위해 Lake|Flato는 구조의 기본 자재만큼 건물 내부의 삶에 대해서도 고심해야 했습니다.

이번에도 Revit은 필수 불가결했습니다. "레이저 스캔을 통해 Revit에서 수십억 개의 컬러 포인트를 얻을 수 있었습니다."라고 스틴은 말합니다. “단면을 잘라내거나 평면도를 살펴볼 때마다 기존 조건을 검증할 수 있는 포인트들이 한데 모여 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 이를 통해 가능한 정확하게 설계할 수 있었습니다. 이러한 기능이 없으면 설계가 훼손될 수 있는 상황이 매우 많이 발생할 것입니다."