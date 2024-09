As an affiliate, you receive the following benefits:

전상품에 대해 CJ는 9%, LinkPrice는 8% 커미션 제공*

60 일의 광고효과 인정 기간 (쿠키 유효기간)

정확한 제품 정보 및 업데이트 제공

각종 이벤트, 세일, 신상품 정보 제공

실적 추적 시스템

지원 및 상담을 해 주는 전용 어필리에트 매니저