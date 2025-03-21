参加費：無料 zoom によるウェビナー配信

日時： 2025 年 4月 23日 (水) 11:00 - 11:45

クラウドを介して、受発注者間で書類のやり取りやコミュニケーションが図れる 「情報共有システム」。既に使用を始めた、あるいは使用を検討している、そんな方も多いのでは？

Autodesk Construction Cloud は 「共通データ環境 (CDE)」 を提供するソリューションですが、実は 「情報共有システム」 としても使えます。そもそも 「情報共有システム」 と 「CDE」 の違いとは？ CDE を提供する Autodesk Construction Cloud を 「情報共有システム」 的に使うには？ 本ウェビナーでは、そんな皆様の疑問にお答えしていきます。

＜開催概要＞