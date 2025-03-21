オンラインセミナー

「情報共有システム」 として Autodesk Construction Cloud を使おう！

セミナー概要

参加費：無料 　zoom によるウェビナー配信　

日時：　2025 年  4月 23日 (水)    11:00 - 11:45

 

クラウドを介して、受発注者間で書類のやり取りやコミュニケーションが図れる 「情報共有システム」。既に使用を始めた、あるいは使用を検討している、そんな方も多いのでは？

 

Autodesk Construction Cloud は 「共通データ環境 (CDE)」 を提供するソリューションですが、実は 「情報共有システム」 としても使えます。そもそも 「情報共有システム」 と 「CDE」 の違いとは？ CDE を提供する Autodesk Construction Cloud を　「情報共有システム」 的に使うには？ 本ウェビナーでは、そんな皆様の疑問にお答えしていきます。

 

＜開催概要＞

  • 開催日時： 2025年4月23日(水)　11:00～11:45
  • 開催形式：オートデスク オンラインセミナー（Zoom）
  • 参加費：無料（事前登録制）
  • 主催　：オートデスク株式会社

講演者

Nakasuka_photo

日下部　達哉

土木担当 AECソリューションエンジニア

オートデスク株式会社 技術営業本部

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