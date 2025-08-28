成果ベースのBIMを支援するAutodesk Formaのご紹介

開催日時 : 2025年 10月 16日 (木) 13：30 - 14：30

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主 催：オートデスク株式会社

Autodesk Formaは、初期段階の企画・基本計画をおこなう設計者に、強力で使いやすいAI対応ツールを提供するクラウドソフトウェアです。Autodesk FormaはAECコレクションに同梱されていますので、英語版ですが、AECコレクションのユーザは追加費用なしにただちにご利用いただけます。

Autodesk Formaは、将来的には建築建設ライフサイクル全般をカバーするインダストリークラウドとなるように開発が進められていますが、現時点のAutodesk Formaは、初期段階のプランニングと設計のプロセスを対象としています。

このセミナーでは、Autodesk Formaがどういうものかの概要から、Autodesk AIを活用したリアルタイムの環境解析を活用した検討まで、成果ベースのBIMにおける位置づけや国内外のユーザ事例を紹介します。

＜アジェンダ＞

「成果ベースのBIMを支援するAutodesk Forma」のご紹介

Q&A

Autodesk Formaについて https://www.autodesk.com/jp/products/forma/overview