オンラインセミナー

設計者と解析者の架け橋：
Fusionで実現するプラスチック製品の協働設計

セミナー概要

2025 年 11月 20日 (木)  14:00 - 15:00

プラスチック製品の製造現場では、短納期・高品質が求められる一方で、EV化・高機能化に伴い部品点数が増加し、業務の効率化が課題となっています。こうした課題には、設計段階からのシミュレーション活用や、設計と解析での情報共有や共通した3Dモデルの運用環境が鍵となります。

 

Autodesk Fusionは、CAD・CAM・CAE・PCB機能をすべて備えたオールインワンのクラウドプラットフォームで、製品データの一元管理により、チームの運用効率を向上させます。さらにSimulation Extensionを組み合わせることで、射出成形シミュレーション機能が利用可能になり、設計に起因する問題の早期発見と解決を支援します。

 

本セミナーでは、Autodesk Fusionのプラスチック設計・製造に関する機能に焦点をあて、射出成形シミュレーションによる不具合予測のケーススタディを通じて、設計と解析の協働設計に関する実践的なヒントをご紹介します。また多くの方に興味を持っていただいているオートデスクの "Autodesk AI" についても、最新の情報を交えてお伝えさせていただきます。 設計者と解析者をつなぐFusionで、プラスチックものづくりの新しい可能性を体感してください！

 

＜こんな方におすすめ＞

  • プラスチック製品に携わる方
  • 効果的かつ手軽に解析できるツールを求めている方
  • プラスチック製品の製現場で業務効率に課題を感じている方

＜開催概要＞

  • 開催日時： 2025年 11月 20日（木）14:00～15:00
  • 形式：Zoomウェビナー
  • 費用：無料（事前登録制）
  • 株式会社宇部情報システム  オートデスク株式会社  共催

 

スピーカー

伊藤 育子 氏

株式会社宇部情報システム

梅山 隆

エマージングビジネス事業部
Fusionテクニカルセールス
ソリューションエンジニア

オートデスク株式会社

ウェビナーお申込み

