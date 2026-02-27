オンラインセミナー

AI 時代の設計チームを作り上げる第一歩
～Autodesk AI の現在地と設計業務でのAI活用を見据えたデータ管理～

セミナー概要

2026 年 3月 26日 (木)  14:00 - 14:45

AI の進化により、設計業務は大きなターニングポイントを迎えています。オートデスクを含めた様々な企業が設計・製造エンジニアの生産性向上をサポートするべく、AI テクノロジーの進化を促進しています。
今回のウェビナーでは、

  •  Autodesk が長年取り組んできた AI の考え方
  • 設計者の業務を、強化（Augment）、自動化（Automate）、分析（Analyze）する最新のAutodesk AI
  •  AI 活用の下地となる設計データ管理の重要性

について、最新の情報と共にわかりやすく解説します。

オートデスクが進める Autodesk AI の現在地や、AI を活用するためにも必要となるデータ管理の重要性などを通して、設計部門として "今" 取り組まなければいけないことと、"今後" 取り組まなければいけないことをお伝えします。
AI を導入すればすぐに設計が効率化されるわけではありません。その成否を分ける最大のポイントはソースとなる「設計データ」です。来たるべき AI 時代に設計者が価値を発揮し続けるためのヒントになるかと思いますので、ぜひご参加ください。

 

＜こんな方におすすめ＞

  • 設計業務での AI 活用を検討中の方
  • AI 時代に向けて設計部門で何を整えるべきか悩んでいる方
  • Autodesk AI の最新動向を知りたい方

＜開催概要＞

  • 開催日時： 2026年 3月 26日（木）14:00～14:45
  • 形式：Zoomウェビナー
  • 費用：無料（事前登録制）
  • 主催：オートデスク株式会社

スピーカー

前原 幸司

前原 幸司

日本地域営業統括 技術営業本部
テクニカルセールススペシャリスト

オートデスク株式会社

ウェビナーお申込み

右記のフォームへのご入力をお願いいたします。