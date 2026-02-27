Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
AI の進化により、設計業務は大きなターニングポイントを迎えています。オートデスクを含めた様々な企業が設計・製造エンジニアの生産性向上をサポートするべく、AI テクノロジーの進化を促進しています。
今回のウェビナーでは、
について、最新の情報と共にわかりやすく解説します。
オートデスクが進める Autodesk AI の現在地や、AI を活用するためにも必要となるデータ管理の重要性などを通して、設計部門として "今" 取り組まなければいけないことと、"今後" 取り組まなければいけないことをお伝えします。
AI を導入すればすぐに設計が効率化されるわけではありません。その成否を分ける最大のポイントはソースとなる「設計データ」です。来たるべき AI 時代に設計者が価値を発揮し続けるためのヒントになるかと思いますので、ぜひご参加ください。
日本地域営業統括 技術営業本部
テクニカルセールススペシャリスト
オートデスク株式会社