Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
新しいオートデスク トレーニング評価システム トレーニング参加者ユーザー ガイド（英語）は、ラーニング パートナーおよびそのお客様向けに提供されています。このガイドでは、コースの登録方法、コース修了認定証の取得方法、コース アンケートの提出方法をご確認いただけます。
オートデスク ラーニング パートナー（ALP）によるコースを受講している学生およびトレーニング参加者は、こちらの TES 解説ビデオにアクセスできます。 アカウントの作成方法、コースの登録方法、コース受講後のアンケートの提出方法、パスワードを忘れた場合の再設定方法などを確認できます。
オートデスク トレーニング評価システム（TES）アカウントの登録方法と開始方法を確認できます。このビデオは、TES アカウントまたは Autodesk ID をまだ持っていない新規のトレーニング参加者を対象としています
Autodesk Account ID を作成し、その ID を使用してオートデスク トレーニング評価システムにログインする方法を確認できます。このプロセスは、トレーニング評価システムのアカウントを既に持っていて、まだアカウント ID を持っていないトレーニング参加者に該当します
オートデスク トレーニング評価システムのアカウント作成方法を確認できます。このプロセスは、アカウント ID を既に持っていて、まだトレーニング評価システムのアカウントを持っていないトレーニング参加者に該当します。
オートデスク トレーニング評価システムのアカウント削除方法を確認できます。このプロセスでは、Autodesk Account ID も削除されることになるためご注意ください。