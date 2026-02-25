オートデスク ラーニング パートナー

トレーニング評価システム（TES）とパートナー データベースに関する学生・トレーニング参加者のためのユーザー ガイド、ビデオ チュートリアル

トレーニング評価システム解説ビデオ

新しいオートデスク トレーニング評価システム トレーニング参加者ユーザー ガイド（英語）は、ラーニング パートナーおよびそのお客様向けに提供されています。このガイドでは、コースの登録方法、コース修了認定証の取得方法、コース アンケートの提出方法をご確認いただけます。

学生 - 参加者

オートデスク ラーニング パートナー（ALP）によるコースを受講している学生およびトレーニング参加者は、こちらの TES 解説ビデオにアクセスできます。 アカウントの作成方法、コースの登録方法、コース受講後のアンケートの提出方法、パスワードを忘れた場合の再設定方法などを確認できます。

新規の学生：トレーニング参加者登録（アカウントなし）

オートデスク トレーニング評価システム（TES）アカウントの登録方法と開始方法を確認できます。このビデオは、TES アカウントまたは Autodesk ID をまだ持っていない新規のトレーニング参加者を対象としています

 

ビデオを見る

既存の学生：トレーニング参加者登録

Autodesk Account ID を作成し、その ID を使用してオートデスク トレーニング評価システムにログインする方法を確認できます。このプロセスは、トレーニング評価システムのアカウントを既に持っていて、まだアカウント ID を持っていないトレーニング参加者に該当します

 

ビデオを見る

新規学生：トレーニング参加者登録（アカウントあり）

オートデスク トレーニング評価システムのアカウント作成方法を確認できます。このプロセスは、アカウント ID を既に持っていて、まだトレーニング評価システムのアカウントを持っていないトレーニング参加者に該当します。 

 

ビデオを見る

ユーザー名またはパスワードを忘れた場合の再設定方法

オートデスク トレーニング評価システムでユーザー名またはパスワードを忘れた場合の再設定方法を確認できます。

 

ビデオを見る

コース登録

コース ID を使ってコースを検索する方法とコースの登録方法を確認できます。

 

ビデオを見る

コース アンケートの提出

コース評価アンケートの提出方法と、オートデスク トレーニング評価システムでコース修了認定証をダウンロードするリンクの取得方法を確認できます。

 

ビデオを見る

トレーニング評価システム（TES）アカウント解除

オートデスク トレーニング評価システムのアカウント削除方法を確認できます。このプロセスでは、Autodesk Account ID も削除されることになるためご注意ください。

 

ビデオを見る