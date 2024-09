コミュニティ設計における概念としてのプレイスメイキングは、1960 年代にジェイン・ジェイコブズ(『The Death and Life of Great American Cities』)やウィリアム・H・ホワイト(『The Social Life of Small Urban Spaces』)といったアーバニスト作家が提唱し始めた、車や商業の代わりに人を対象とした、歩きやすく、コミュニティに優しい都市設計からはじまりました。この考え方を要約するため、建築家ヤン・ゲールの言葉を引用すると、プレイスメイキングは「(まず)生活、次に空間、それから建物」を強調し、「逆の順番では決して機能しない」と指摘しています。

1970 年代には、楽しく、興味を引くという理由で人々を引き付けるように設計された

多目的スペース(広場、公園、歩行者に優しい街路、水辺など)を創造するプロセスにおいて、景観設計家や都市計画家の間でプレイスメイキングが主流になり始めました。

プレイスメイキングは、都市インフラ構築に対して社会的アプローチをとっており、コミュニティの感覚を養い、地域間でより強固な文化的・経済的な結びつきを築き、時代を超えて使われ続けるサステナブルな設計(英語)を選ぶことを目指しています。長年にわたって、トップダウンのアプローチから、より参加型の手法へと進化し、多様なコミュニティに発言の場を提供することで、ニーズや願望を反映する空間を作り出しました。