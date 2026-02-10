Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
Flow Captureは、PIX と Moxion の優れた機能を 1 つにまとめて開発された強力なツールセットです。制作チームは、両方のプラットフォームの強みを合わせて活用して、デイリー ワークフローを高水準プロセスで効果的に進め、リアルタイム レビュー、エンタープライズグレードのセキュリティ、世界レベルのサポートのすべてを 1 つの統合製品で利用できます。
PIX は、映画/エンターテインメント業界向けに、グローバルなコラボレーションとアセット共有を実現するソリューションです。世界中のプロジェクト関係者が、最新の状況を即座に確認できます。Flow Capture との統合により、映画制作者は安全で一元化されたツールを活用し、複雑なプロダクションの管理やレビューを効率化できます。
Flow Capture（旧PIX/Moxion）は、スピードと高度なセキュリティが求められる現代の制作環境に向けて設計された、オートデスクの次世代レビュー コラボレーション プラットフォームです。Flow Capture は、スタジオ、配信事業者、クリエイティブ チーム向けに、撮影現場、リモート、ハイブリッドの各ワークフローに対応したリアルタイムのフィードバック、HDR 精度、安全なコンテンツ保護を、1 つの合理化されたソリューションとして提供します。
高いセキュリティとクリエイティブ精度を実現するリアルタイムのコラボレーション
ライブ ストリーミングからアップロード済みのアセットまで、Flow Capture Rooms（英語） は、すべてを 1 つの安全なクラウドベース環境に集約します。レビュー、注釈、ディスカッションごとにプラットフォームを切り替える必要がありません。
画像提供：Twisted Pictures
高度なパフォーマンス レビュー向けに設計された Flow Capture は、HDR10 や Dolby Vision に対応した高速なデイリーを提供します。フォレンジック透かしや DRM により、あらゆる段階で知的財産が確実に保護されます。
Flow Capture により、撮影現場や編集室のカメラ映像へ即座にアクセスでき、チームは撮影と同時に映像を確認し、リアルタイムで対応できます。ポストプロダクションでも、世界のどこにいても、常に制作と足並みを揃えられます。
画像提供：44 Blue Productions
Flow Capture は、Flow Production Tracking、Flame、AVID Media Composer（英語）などの主要なクリエイティブ ツールと連携し、映像素材やアセット、メタデータの移動をスムーズにするとともに、チーム間のワークフローを簡素化します。
画像提供：Netflix
ニュージーランドの映画撮影現場で起きたニアミスが大きなアイデアのきっかけとなりました。Hugh Calveley 氏はその瞬間から、制作ワークフローを根本から見直すことにしました。そうして誕生したのが Flow Capture です。撮影現場からクラウドへ、映像とメタデータを直接送信できるよう設計された Flow Capture は、リアルタイムな意思決定を可能にし、撮影日数そのものを短縮します。現在では、Amazon をはじめとするトップスタジオから信頼され、スピード、セキュリティ、シンプルさでクリエイターの創造性を支えています。
承認プロセスの効率化、知的財産の保護、進捗状況のリアルタイム可視化を実現するツールで、制作全体を的確に管理できます。Flow Capture と PIX を組み合わせて意思決定をより迅速に。チームの足並みを揃え、アセットの安全性も守ります。
メディアの一元管理、ライブ ストリーミング、フィードバック ツールの連携により、レビュー サイクルを簡素化し、対応時間を短縮します。デイリー管理からファイナル カットまで、Flow Capture と PIX がポスト工程をスムーズに進めます。
セット外でも HDR 映像を精密かつ迅速にレビュー。Flow Capture の Dolby Vision 対応とリアルタイム ストリーミングにより、撮影から最終納品まで、クリエイティブの意図が忠実に反映されます。
映像、メタデータ、ノートへの安全なアクセスにより、複数拠点でのコラボレーションを実現します。Flow Capture と PIX を既存の制作パイプラインと連携することで、品質やセキュリティを保ったまま、反復サイクルの短縮と意思決定の高度化を可能にします。
Autodesk Flow Capture は、PIX と Moxion という 2 つの製品の優れた機能を 1 つにまとめて開発された強力なツールセットです。
Autodesk との事業統合により、旧 Moxion は Flow Capture の一部として展開されています。その中核となる技術は Flow Capture に引き継がれ、開発チームがカメラからクラウドへのワークフロー、リアルタイム レビュー、安全なメディア コラボレーションといった Moxion の強みを生かしつつ、現代の制作に最適化されたプラットフォームを支えています。
Flow Capture では、アカウントごとに最大 6 TB のストレージが提供されます。PIX をご利用のお客様は、既存のストレージ利用権を維持できます。
PIX プロジェクトには、https://project.pixsystem.com/web/#/login/ （英語）からサインインできます。
この件に関する詳細や、その他のサポート情報については、必ずサポート サイト（https://help.autodesk.com/view/PIX/JPN/）からアクセスしてください。
最新の PIX アプリは、サポート サイト（https://help.autodesk.com/view/PIX/JPN/）からいつでも入手できます。PIX がサポートする各オペレーティング システム向けに、最新の PIX アプリを入手する手順は次のとおりです。