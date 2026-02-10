スタジオの信頼を、これからも

画像提供：Kirsty Griffin/Netflix

Flow Capture ソフトウェアの画面キャプチャ。中央に注釈付きの映像、右側に参加者のビデオ画面とコメントを配置したリアルタイムの共同レビュー セッションが映し出されている。

Flow Capture：PIX と Moxion の強力な機能をベースに開発

Flow Captureは、PIX と Moxion の優れた機能を 1 つにまとめて開発された強力なツールセットです。制作チームは、両方のプラットフォームの強みを合わせて活用して、デイリー ワークフローを高水準プロセスで効果的に進め、リアルタイム レビュー、エンタープライズグレードのセキュリティ、世界レベルのサポートのすべてを 1 つの統合製品で利用できます。

アバター：ウェイ・オブ・ウォーター
画像提供：20th Century

PIX：安全性とスタジオ品質のレビューを支える実績

PIX は、映画/エンターテインメント業界向けに、グローバルなコラボレーションとアセット共有を実現するソリューションです。世界中のプロジェクト関係者が、最新の状況を即座に確認できます。Flow Capture との統合により、映画制作者は安全で一元化されたツールを活用し、複雑なプロダクションの管理やレビューを効率化できます。

クリエイティブ レビュー機能による共同レビューの様子が映し出された Autodesk Flow Capture の画面

Flow Capture：現代の制作環境に対応するリアルタイム レビュー

Flow Capture（旧PIX/Moxion）は、スピードと高度なセキュリティが求められる現代の制作環境に向けて設計された、オートデスクの次世代レビュー コラボレーション プラットフォームです。Flow Capture は、スタジオ、配信事業者、クリエイティブ チーム向けに、撮影現場、リモート、ハイブリッドの各ワークフローに対応したリアルタイムのフィードバック、HDR 精度、安全なコンテンツ保護を、1 つの合理化されたソリューションとして提供します。

Flow Capture の制作管理機能

高いセキュリティとクリエイティブ精度を実現するリアルタイムのコラボレーション

凹凸のある壁を背景に、流れ落ちる水を見上げて立つ人物。

Flow Capture Rooms でメディアとフィードバックを一元化

ライブ ストリーミングからアップロード済みのアセットまで、Flow Capture Rooms（英語） は、すべてを 1 つの安全なクラウドベース環境に集約します。レビュー、注釈、ディスカッションごとにプラットフォームを切り替える必要がありません。

画像提供：Twisted Pictures

映像編集ソフトを使ってパソコンで作業する人物。

高解像度のデイリーを高速かつ安全にレビュー

高度なパフォーマンス レビュー向けに設計された Flow Capture は、HDR10 や Dolby Vision に対応した高速なデイリーを提供します。フォレンジック透かしや DRM により、あらゆる段階で知的財産が確実に保護されます。

炎に包まれた家と、現場に駆けつけた消防士や報道関係者たち。

撮影現場からあらゆる場所へライブ配信

Flow Capture により、撮影現場や編集室のカメラ映像へ即座にアクセスでき、チームは撮影と同時に映像を確認し、リアルタイムで対応できます。ポストプロダクションでも、世界のどこにいても、常に制作と足並みを揃えられます。

画像提供：44 Blue Productions

Netflixの番組『Cowboy Bebop』のクリエイティブレビューの静止画

主要なストーリーテリング ツールと統合

Flow Capture は、Flow Production TrackingFlameAVID Media Composer（英語）などの主要なクリエイティブ ツールと連携し、映像素材やアセット、メタデータの移動をスムーズにするとともに、チーム間のワークフローを簡素化します。

画像提供：Netflix

オートデスクのデジタル デイリーやレビュー向けクラウド ソリューション「Moxion」のスクリーンショット

1 つのアイデアからスタジオ全体のソリューションまで Flow Capture で対応

ニュージーランドの映画撮影現場で起きたニアミスが大きなアイデアのきっかけとなりました。Hugh Calveley 氏はその瞬間から、制作ワークフローを根本から見直すことにしました。そうして誕生したのが Flow Capture です。撮影現場からクラウドへ、映像とメタデータを直接送信できるよう設計された Flow Capture は、リアルタイムな意思決定を可能にし、撮影日数そのものを短縮します。現在では、Amazon をはじめとするトップスタジオから信頼され、スピード、セキュリティ、シンプルさでクリエイターの創造性を支えています。

制作現場のあらゆる役割に対応

プロデューサー/エグゼクティブ

承認プロセスの効率化、知的財産の保護、進捗状況のリアルタイム可視化を実現するツールで、制作全体を的確に管理できます。Flow Capture と PIX を組み合わせて意思決定をより迅速に。チームの足並みを揃え、アセットの安全性も守ります。

ポスト スーパーバイザー

メディアの一元管理、ライブ ストリーミング、フィードバック ツールの連携により、レビュー サイクルを簡素化し、対応時間を短縮します。デイリー管理からファイナル カットまで、Flow Capture と PIX がポスト工程をスムーズに進めます。

撮影監督

セット外でも HDR 映像を精密かつ迅速にレビュー。Flow Capture の Dolby Vision 対応とリアルタイム ストリーミングにより、撮影から最終納品まで、クリエイティブの意図が忠実に反映されます。

VFX/編集チーム

映像、メタデータ、ノートへの安全なアクセスにより、複数拠点でのコラボレーションを実現します。Flow Capture と PIX を既存の制作パイプラインと連携することで、品質やセキュリティを保ったまま、反復サイクルの短縮と意思決定の高度化を可能にします。

PIX と Flow Capture に関するよくある質問（FAQ）

Flow Capture とは何ですか? PIX とどのように関連していますか?

Autodesk Flow Capture は、PIX と Moxion という 2 つの製品の優れた機能を 1 つにまとめて開発された強力なツールセットです。

Moxion はどうなりましたか?

Autodesk との事業統合により、旧 Moxion は Flow Capture の一部として展開されています。その中核となる技術は Flow Capture に引き継がれ、開発チームがカメラからクラウドへのワークフロー、リアルタイム レビュー、安全なメディア コラボレーションといった Moxion の強みを生かしつつ、現代の制作に最適化されたプラットフォームを支えています。

PIX のユーザーは、すぐに Flow Capture を購入できますか?

はい。PIX をご利用のお客様は、オートデスクの販売担当者を通じて Flow Capture を購入できます。

Flow Capture の体験版はありますか?

はい、30 日間のFlow Capture 無償体験版（英語）にこちらから登録できます。 

Flow Capture と PIX でストレージはどのように処理されますか?

Flow Capture では、アカウントごとに最大 6 TB のストレージが提供されます。PIX をご利用のお客様は、既存のストレージ利用権を維持できます。

Flow Capture を Autodesk.com で直接購入することはできますか?

いいえ。Flow Capture は、オートデスクの営業を通じてのみ購入できます。営業チームに問い合わせるには、こちらのフォームに必要事項を入力してお送りください。

既存の PIX ユーザーの場合、プロジェクトにはどこからアクセスできますか?

PIX プロジェクトには、https://project.pixsystem.com/web/#/login/ （英語）からサインインできます。

 

この件に関する詳細や、その他のサポート情報については、必ずサポート サイト（https://help.autodesk.com/view/PIX/JPN/）からアクセスしてください。

最新の PIX アプリはどこで入手できますか?

最新の PIX アプリは、サポート サイト（https://help.autodesk.com/view/PIX/JPN/）からいつでも入手できます。PIX がサポートする各オペレーティング システム向けに、最新の PIX アプリを入手する手順は次のとおりです。

