ニュージーランドの映画撮影現場で起きたニアミスが大きなアイデアのきっかけとなりました。Hugh Calveley 氏はその瞬間から、制作ワークフローを根本から見直すことにしました。そうして誕生したのが Flow Capture です。撮影現場からクラウドへ、映像とメタデータを直接送信できるよう設計された Flow Capture は、リアルタイムな意思決定を可能にし、撮影日数そのものを短縮します。現在では、Amazon をはじめとするトップスタジオから信頼され、スピード、セキュリティ、シンプルさでクリエイターの創造性を支えています。