ニューラル テクノロジー

オートデスクは、機械学習と人工ニューラル ネットワークを使用して構築される新しいクラスのジェネレーティブ AI テクノロジーを構想しています。その第一弾となるのがニューラル CAD で、CAD オブジェクトを直接推論できるようにトレーニングされたジェネレーティブ AI 基盤モデルのカテゴリです。既存のソリューションに大規模な言語モデルを単に組み込む手法をはるかに超え、CAD ジオメトリを生成する従来のソフトウェア エンジンを完全に再構想しました。この新しいカテゴリのジェネレーティブ AI の基礎モデルは、連携したデザインと創造プロセスの未来への道筋を提示します。
これらの革新的な基礎モデルを搭載した今後の新機能
この新しいジェネレーティブ AI テクノロジーは、テキスト プロンプトと空間的な制約に基づいて自発的にデザインを作成し、編集可能な精密 CAD ジオメトリを生成できます。さらに、ジオメトリ向けニューラル CAD は、従来のパラメトリック CAD ソフトウェア ツール内でオブジェクトの作成に必要な一連のコマンドを生成することもできます。 コンシューマー製品によく見られる有機的な曲面が必要な場合でも、機械系システムの平面や明確なエッジが必要な場合でも、このまったく新しい機械学習による精密ジオメトリ生成アプローチは、ワークフローを大きく変革することが期待されています。
オートデスク初の AEC 関連の基礎モデルである建物向けニューラル CAD を Forma で使用すると、建築設計者は初期の設計コンセプトからより詳細な建物のレイアウトやシステムへと迅速に移行できるようになります。 この新しいツールは、建築のコンセプト マス モデルと建物の平面図レイアウトを相互に変換します。 ある建築システムで行った変更は、他の建築システムにも即座に反映されます。 オートデスクは今後も大規模言語モデルに新しい言語を追加するのと同じように、この変換エンジンに建築システムを追加していく予定です。
オートデスクの研究者たちは、15 年以上にわたり私たちが支えている重要な産業分野とクリエイティブな専門職をサポートするために AI の可能性を探求してきました。査読付きの科学研究論文は約 100 本にのぼり、オートデスク は CAD ジオメトリの AI 研究を公開する世界有数の企業となっています。この研究の一部は、出版物のオンライン カタログ (英語)で閲覧できます。この研究を注意深く観察していけば、オートデスクが構想している未来、つまり AI ツールが現在のワークフローを変革し、プロセスを合理化し、成果を向上させる未来への道筋が見えてくるはずです。
オートデスクは、プロフェッショナルな設計データや産業・建築システムを用いてトレーニングされたジェネレーティブ AI 基礎モデルなど、包括的なソート リーダーシップのカテゴリとしてニューラル テクノロジーを導入しています。ニューラル テクノロジーは急速に進化し、まったく新しいタイプのデザインと創造のソフトウェアを生み出すことが期待されています。このテクノロジーを裏付ける最初の実証となるのが、Fusion と Forma に搭載される新しい CAD 認識ニューラル モデルです。
オートデスクは後日、ジェネレーティブ AI を搭載した新機能を Forma と Fusion にリリースする予定です。