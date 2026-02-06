ニューラル テクノロジー

オートデスクの研究者たちは、15 年以上にわたり私たちが支えている重要な産業分野とクリエイティブな専門職をサポートするために AI の可能性を探求してきました。査読付きの科学研究論文は約 100 本にのぼり、オートデスク は CAD ジオメトリの AI 研究を公開する世界有数の企業となっています。この研究の一部は、出版物のオンライン カタログ (英語)で閲覧できます。この研究を注意深く観察していけば、オートデスクが構想している未来、つまり AI ツールが現在のワークフローを変革し、プロセスを合理化し、成果を向上させる未来への道筋が見えてくるはずです。