Autodesk Assistant を利用すると、AI によって生産能力と創造性の幅が広がります。すべてのチーム メンバーが信頼性の高い安全なインテリジェント エージェントを活用して、デザインと創造の成果を高めることができます。

Autodesk Assistant は、リアルタイムの回答、プロアクティブなインサイト、カスタマイズされた推奨事項を提供します。デザインと創造のワークフローを変革し、高度な解析と予測インサイトによって生産性を向上できます。オートデスク製品やサードパーティ製ツールとスムーズに統合し、データの保護とセキュリティを確保しながら、連携されたコラボレーション体験を実現し、意思決定プロセスを簡素化します。