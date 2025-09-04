エキスパート コーチング

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
エキスパート コーチングは、チームのスキルを高め、パフォーマンスを強化することを目的とするプログラムです。
オートデスクのエキスパートが、複雑な課題の解決に役立つガイダンスを提供します。オートデスク サブスクリプションの価値を最大限にご活用ください。
お客様のニーズに合わせてパーソナライズされたコーチングで、目標達成を支援します。目に見える効果を実感できるでしょう。
有益なインサイトやベストプラクティスを活用して、ワークフローを変革し、管理能力を強化し、製品の導入を加速させ、生産性を上げることができます。
コーチングを活用してチームの能力を最大限に高め、最新のワークフローを学びましょう。まずはオートデスクのエキスパートにお問い合わせください。
- Unispace 社 シニア デザイナー/Andrea W 氏
- Adrianse Global 社 デザイン テクノロジー担当責任者/Nandini J 氏
- Grupo TYPSA 社 BIM マネージャー/David C 氏
Business プランの場合：
詳細については、サクセス ベネフィットの使用規約をご確認ください。
コーチング セッションは英語のみでの提供となります。ただし、オートデスクの独自の裁量により、英語以外の言語で提供される場合もあります（提供可能な言語に限ります）。
コーチング セッション終了後のサポートは提供しておりません。ただし、スキルアップの必要に応じて、同じトピックまたは別の新しいトピックで追加のコーチングをリクエストすることはできます。
Enterprise プラン：オートデスクの担当チームと共に、サポート プランを作成してください。
お客様のニーズとオートデスクのリソースの空き状況にもよりますが、リクエストからセッションの提供まで、通常 3 ～ 4 週間ほどかかります。
コーチングは、Business プランと Enterprise プランのみの特典です。Standard プランのお客様は、カタログから事前録画されたセッションや学習コンテンツをご覧いただけます。目標達成にお役立てください。
まずは、オートデスクのポータルサイトからコーチングをリクエストしてください。