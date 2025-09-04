エキスパート コーチング

チームの効率と生産性を上げましょう。オートデスクのエキスパートが、最新ワークフローのコーチングを個別に提供します。コーチングは、Business プランと Enterprise プランのみの特典です。リクエストしてご利用ください。

主な特長

エキスパート コーチングは、チームのスキルを高め、パフォーマンスを強化することを目的とするプログラムです。

エキスパートによるガイダンス

オートデスクのエキスパートが、複雑な課題の解決に役立つガイダンスを提供します。オートデスク サブスクリプションの価値を最大限にご活用ください。

カスタマイズされたコーチング

お客様のニーズに合わせてパーソナライズされたコーチングで、目標達成を支援します。目に見える効果を実感できるでしょう。

役に立つ分析情報

有益なインサイトやベストプラクティスを活用して、ワークフローを変革し、管理能力を強化し、製品の導入を加速させ、生産性を上げることができます。

生産性を最大限に高める方法を、コーチング トピックで検索

コーチングを活用してチームの能力を最大限に高め、最新のワークフローを学びましょう。まずはオートデスクのエキスパートにお問い合わせください。

カタログを見る（英語）

エキスパート コーチングに関するよくある質問（FAQ）

コーチングのリクエスト方法を教えてください。

Business プランの場合：

  1. お客様のビジネス目標に最適な製品とトピックを、カタログ（英語）から選択します。
  2. コーチング リクエスト プラットフォームで、ご都合の良い日時を指定し、必要事項（プロジェクトの種類、役割、スキル レベル、チームの課題など）を入力してリクエストを送信します。 
  3. オートデスクの担当者よりご連絡した上で、個別のコーチング セッションについての事前打ち合わせの日程を設定させていただきます。 

詳細については、サクセス ベネフィットの使用規約をご確認ください。

コーチング セッションは何回利用できますか？

  • Business プラン：暦年の四半期ごとに 、製品のコーチング セッションを 3 回ずつ受けることができます。未使用のセッションを持ち越すことはできません。  IT のエキスパート コーチングはこの制限に含まれません。
  • Enterprise プラン：オートデスクの担当チームと共に、コーチング プランを作成してください。

コーチング セッションは現地の言語で提供されますか？

コーチング セッションは英語のみでの提供となります。ただし、オートデスクの独自の裁量により、英語以外の言語で提供される場合もあります（提供可能な言語に限ります）。

セッション後に、スペシャリストからのフォローアップを受けることはできますか？

コーチング セッション終了後のサポートは提供しておりません。ただし、スキルアップの必要に応じて、同じトピックまたは別の新しいトピックで追加のコーチングをリクエストすることはできます。

 

Enterprise プラン：オートデスクの担当チームと共に、サポート プランを作成してください。

コーチング セッションの日時予約には、通常どれくらいの時間がかかりますか？

お客様のニーズとオートデスクのリソースの空き状況にもよりますが、リクエストからセッションの提供まで、通常 3 ～ 4 週間ほどかかります。

カタログにないトピックに関するコーチングが必要な場合は、どうすればよいですか？

  • Business プラン：コーチングは、カタログに記載されるトピックのみの提供となります。ご希望のトピックが見つからない場合は、コーチング リクエストを作成することをおすすめします。オートデスクの各分野のエキスパートが、必要に応じて他の学習オプションをご提供します。
  • Enterprise プラン：オートデスクの担当チームと共に、コーチング プランをカスタム作成してください。

よくある質問（FAQ）をさらに表示

Business または Enterprise 以外のプランをご利用の場合

コーチングは、Business プランと Enterprise プランのみの特典です。Standard プランのお客様は、カタログから事前録画されたセッションや学習コンテンツをご覧いただけます。目標達成にお役立てください。

オンデマンドの学習コンテンツを見る（英語）

Business プランと Enterprise プランの詳細はこちら

プランを見る

スキルを高めましょう

まずは、オートデスクのポータルサイトからコーチングをリクエストしてください。