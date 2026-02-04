AIの進化により、学生は複雑な形状を容易に設計できる時代になりました。

一方で、その設計をどのように加工し、形にするかまでを十分に学べている教育現場は、まだ多くありません。

産業界では、設計と加工を一体で理解し、高度なCAM工程を前提に考えられる人材が求められています。

この変化に、教育も応えていく必要があります。

CAMは単なる加工操作ではなく、設計意図を読み取り、加工方法を考えるものづくりの思考力を育てる重要な教育領域です。

本イベントでは、Autodesk Fusion CAM と実機体験を通じて、いま教えるべきCAM教育のあり方を具体的に体感いただきます。

授業設計のヒントを得たい教職員の方、学生に産業で通用する力を身につけさせたいと考えている方にとって、CAM教育を次の段階へ進めるための、実践的な一日です。

初めてCAMに触れる方や、これから授業への導入を検討されている方でも安心してご参加いただけます。基礎から分かりやすくご紹介しますので、無理なく理解を深めていただけます。